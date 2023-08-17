"الأمن العام".. ضبط عدد من المتسولين بالرياض "فيديو"

وتحت عنوان "معًا نكافح التسول" أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة ببيع علب الماء على قائدي المركبات.