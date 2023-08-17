"الأمن العام".. ضبط عدد من المتسولين بالرياض "فيديو"

تُواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط القائمين بالتسول في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الرياض عن رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة من خلال بيع علب الماء لقائدي المركبات.
وتحت عنوان "معًا نكافح التسول" أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة ببيع علب الماء على قائدي المركبات.
وأضاف أنه تم رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، ومواطن يقوم بالتسول من مرتادي المحلات التجارية.
وتابع الأمن العام أنه تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول أمام المحلات التجارية.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.