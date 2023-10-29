أمانة جدة تباشر رفع الآثار الناجمة عن الأمطار بـ 3.333 فردًا و 1.691 معدة وآلية

وشهدت محافظة جدة، أمس السبت، هطول أمطار تراوحت ما بين متوسطة وغزيرة؛ حيث سجل حي الجامعة أعلى كمية أمطار من بين أحياء جدة الأخرى، بلغت نحو 37.4 ملم، يليه حي أم السلم، بحوالي 30 ملم، وحي الربوة بـ27.6 ملم.