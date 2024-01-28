جيني بحُلّته الجديدة: عيش التغيير بنفس التوفير

قالت أماندا ياسمينه، رئيسة العلامة التجارية والتسويق في جيني، عن حماسها الكبير لهذه اللحظة الرائعة في مسيرة جيني: "إن الهدف الرئيسي لمسيرة جيني هو التزامنا الثابت بتقديم ابتكارات تعود بالنفع على الناس، حيث يسير التطور في تطبيقنا جنبًا إلى جنب مع فهمنا العميق لاحتياجات مستخدمي جيني وتحقيقها."