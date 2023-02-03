"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على الشرقية والرياض ونجران يصاحبه نشاطٌ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لتكوُّن الضباب على مرتفعات: جازان وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، كما لا يُستبعد تكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، حائل، الحدود، الشمالية، الجوف.