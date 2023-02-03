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"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على الشرقية والرياض ونجران يصاحبه نشاطٌ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

الفرصة مهيَّأة لتكوُّن الضباب على مرتفعات جازان وعسير والباحة
"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على الشرقية والرياض ونجران يصاحبه نشاطٌ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية
واس
واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لتكوُّن الضباب على مرتفعات: جازان وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، كما لا يُستبعد تكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، حائل، الحدود، الشمالية، الجوف.

وأشار التقرير إلى شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة

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