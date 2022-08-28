تدخل طبي ناجح في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان لإنقاذ مصاب بجرح نافذ في قرنية العين

قالت صحة جازان إن فريقًا طبيًا بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، بجازان تمكّن من إنقاذ مصاب بجرح نافذ في قرنية العين، حيث كان يعاني من نزيف في العين بعد تعرضه لإصابة نتيجة تطاير شظايا من منشار كهربائي واستقرار إحداها في عينه، وقد تبين بعد عمل الفحوصات وجود تهتك في أنسجة العين وجرح نافذ في قرنية وصلبة العين، إضافةً إلى وجود جسم غريب داخلها، مما استدعى إجراء تدخل جراحي تم خلاله استخراج الجسم الغريب وخياطة الجرح وإعادة تشكيل العين، حيث تكلّلت جميعها بالنجاح ولله الحمد.