شاهد.. انطلاق المبادرة التطوعية "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" للتسهيل على الحجاج

وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي لـ"سبق" أن المبادرة ترمي إلى تعزيز الخدمات البلدية، وتوفير كل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة؛ مشيرًا إلى أن الطائف تُعَد المنفذ الشرقي للعاصمة المقدسة، وتستقبل عبر منفذها الجوي، الرحلات من العديد من دول العالم؛ داعمةً مطار الملك عبدالعزيز الدولي في موسم الحج، كما تستقبل عبر الطرق البرية حجاجًا من المنطقتين الشرقية والوسطى بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل الأمانة وشركاؤها من القطاع العام والقطاع غير الربحي، على عكس صورة حضارية للمملكة في خدمتها لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أفضل الخدمات لهم أثناء تنقلاتهم حتى الوصول إلى المشاعر المقدسة، لتيسير رحلتهم وضمان أفضل سبل الراحة، وتقديم الرعاية الملائمة لهم، إلى جانب إثراء تجربة الحجاج حتى عودتهم إلى بلدانهم.