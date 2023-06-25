شاهد.. انطلاق المبادرة التطوعية "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" للتسهيل على الحجاج

أطلقت أمانة الطائف، مبادرة "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" التطوعية، بمشاركة جمعية العون الخيرية ضمن جهود التسهيل على ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ في مطار الطائف الدولي وميقاتي الحج "قرن المنازل" بالسيل الكبير و"وادي محرم" بالهدا، ومركز الفرز الأمني بالبهيتة.
وشرع بتنفيذ المبادرة منسوبو إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة ومتطوعو ومتطوعات جمعية العون من خلال استقبال الحجاج من مختلف دول العالم عبر المنافذ البرية والجوية، وتقديم الهدايا والنشرات والمطويات الإرشادية والتوعوية، وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتدفقون تباعًا باتجاه مكة المكرمة؛ وذلك في إطار التنسيق التكاملي مع شركاء الأمانة.
وأوضح أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي لـ"سبق" أن المبادرة ترمي إلى تعزيز الخدمات البلدية، وتوفير كل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة؛ مشيرًا إلى أن الطائف تُعَد المنفذ الشرقي للعاصمة المقدسة، وتستقبل عبر منفذها الجوي، الرحلات من العديد من دول العالم؛ داعمةً مطار الملك عبدالعزيز الدولي في موسم الحج، كما تستقبل عبر الطرق البرية حجاجًا من المنطقتين الشرقية والوسطى بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل الأمانة وشركاؤها من القطاع العام والقطاع غير الربحي، على عكس صورة حضارية للمملكة في خدمتها لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أفضل الخدمات لهم أثناء تنقلاتهم حتى الوصول إلى المشاعر المقدسة، لتيسير رحلتهم وضمان أفضل سبل الراحة، وتقديم الرعاية الملائمة لهم، إلى جانب إثراء تجربة الحجاج حتى عودتهم إلى بلدانهم.
وأبان "الرحيلي" أن المبادرة تلقى الدعم والاهتمام والمتابعة من الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، مقدمًا شكره للمتطوعين والمتطوعات في هذه المبادرة من مختلف القطاعات المشاركة لتقديم التسهيلات اللازمة لراحة ضيوف الرحمن؛ مشيدًا بالشراكة الفعالة مع الأمانة والقطاعات الحكومية والأمنية لإنجاح تنفيذ المبادرة التطوعية للتيسير على الحجاج بما يتماشى مع الجهود والإمكانات التي وفّرتها حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من أصقاع الدنيا.