"الزعاق": "الوسم" أفضل مواسم الأمطار بالمنطقة.. وهذه سمات سُحبه الممطرة

وأضاف: موسم "الوسم" ينقسم لقسمين، الأول حسابي مدته 52 يومًا، ووسم واقعي مدته 92 يومًا. فالعشرون يومًا الأخيرة من موسم "سهيل"، والعشرون يومًا الأولى من موسم "المربعانية"، تنضم لحيز "الوسم" من حيث التأثير. وأولى حالات مطر الوسم تُسبق بموجة برد خفيفة.