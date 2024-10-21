"الزعاق": "الوسم" أفضل مواسم الأمطار بالمنطقة.. وهذه سمات سُحبه الممطرة

أوضح الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، أن موسم "الوسم" أفضل مواسم الأمطار الذي نعيشه حاليًا، كاشفًا عن أنواع السحب وخصائصها.
وتفصيلاً، قال "الزعاق" إن السُّحب تتنوع بين منخفضة ومتوسطة وعالية، مشيرًا إلى أن السُّحب العالية تكون غير ماطرة. أما المتوسطة فعندما ترتفع تكون غير ماطرة، وعندما تنخفض تكون ماطرة. أما السحب المنخفضة فهي السحب الماطرة.
وأضاف: موسم "الوسم" ينقسم لقسمين، الأول حسابي مدته 52 يومًا، ووسم واقعي مدته 92 يومًا. فالعشرون يومًا الأخيرة من موسم "سهيل"، والعشرون يومًا الأولى من موسم "المربعانية"، تنضم لحيز "الوسم" من حيث التأثير. وأولى حالات مطر الوسم تُسبق بموجة برد خفيفة.
وأشار إلى أن مطر الوسم من ناحية السُّحب والأمطار له سمات، منها أن سُحبه بطيئة الحركة، ومطرها يروي الأرض، وواقعها أفضل من توقُّعها.