محليات

حرس حدود جازان يقبض على 4 مخالفين لمحاولتهم تهريب 80 كجم قات

استكمال الإجراءات النظامية وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس حدود جازان يقبض على 4 مخالفين لمحاولتهم تهريب 80 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية، لمحاولتهم تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

حرس الحدود
نبات القات المخدر

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