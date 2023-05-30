8 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع شبه انعدام في الرؤية

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد جازان وفرسان أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.