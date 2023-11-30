إنجاز أكاديمي جديد.. 9 تخصصات بجامعة الملك خالد تحقق مراكز عالمية متقدمة في تصنيف شنغهاي

يشار إلى أن تصنيف شنغهاي العالمي يعد من أقوى التصنيفات الدولية؛ حيث يعمل طبقًا لخمسة معايير محددة ويتغير الوزن النسبي لهذه المعايير التي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات العلمية ذات الأثر الفعال ومنها عدد الأبحاث المنشورة في المجالات المصنفة في الربع الأول في الويب أوف ساينس وفي المجالات الأعلى تقييمًا، وكذلك مدى الاستشهاد بهذه الأبحاث، ومدى التعاون الدولي في مجال النشر العلمي العالمي، وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مهمة أكاديميًّا في نفس التخصص.