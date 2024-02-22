رئيس الأركان العامة: حاضرنا في المملكة امتداد طبيعي لتاريخ عريق على أسس راسخة

وأضاف: "إن حاضرنا في المملكة العربية السعودية هو امتداد طبيعي لتاريخ عريق على أسس راسخة من الدين والمبادئ والقيم والأخلاق، جعل بلادنا اليوم بفضل الله تمتلك مصادر القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى مكانتها الإسلامية، لتبقى بحمد الله منارة للسلام في المنطقة والعالم، وتصبح مقصدًا للعالم، وتترجم كل ذلك في رؤية ملهمة للحاضر وجسرًا لمستقبل مشرق لمواطنيها وجيرانها والعالم أجمع بإذن الله.