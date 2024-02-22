رئيس الأركان العامة: حاضرنا في المملكة امتداد طبيعي لتاريخ عريق على أسس راسخة

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: نستدعي بحلول ذكرى يوم التأسيس، تاريخ بزوغ فجر دولتنا العظيمة، ومنجزات أئمتها وملوكها وأبنائها من أجل الوحدة وإرساء دعائم الأمن، لتأسيس دولة عريقة وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته.
وأضاف: "إن حاضرنا في المملكة العربية السعودية هو امتداد طبيعي لتاريخ عريق على أسس راسخة من الدين والمبادئ والقيم والأخلاق، جعل بلادنا اليوم بفضل الله تمتلك مصادر القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى مكانتها الإسلامية، لتبقى بحمد الله منارة للسلام في المنطقة والعالم، وتصبح مقصدًا للعالم، وتترجم كل ذلك في رؤية ملهمة للحاضر وجسرًا لمستقبل مشرق لمواطنيها وجيرانها والعالم أجمع بإذن الله.
وأردف: ونحن إذ نحتفي بهذا اليوم التاريخي، فإننا نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات وبطولات جنودنا البواسل، الذين يقدمون أرواحهم فداء ودفاعًا عن الدين والملك والوطن، فهم بعد الله الدرع الحقيقي لحماية هذه الأرض المباركة" ، داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يمن على الشعب السعودي الوفي بوافر الرخاء في ظل قيادته الحكيمة.