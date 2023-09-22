"فلكية جدة" تعلن أن اليوم هو نهاية فصل الصيف

وأشار إلى أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة، وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء، لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار ،كما أنه يُعـد البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربيّة، حيث تكثر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فرص تساقط الأمطار الرعديّة في منطقة الخليج العربي.