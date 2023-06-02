الأمطار الرعدية تشمل مناطق عِدّة وعودة رياح البوارح شرقاً عطلة نهاية الأسبوع

يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدّد نشاط السحب الرُكامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الجمعة على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتمتد إلى بعض أجزاء المدينة المنوّرة، وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتوسطة في أغلبها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً.