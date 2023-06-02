الأمطار الرعدية تشمل مناطق عِدّة وعودة رياح البوارح شرقاً عطلة نهاية الأسبوع

يُشير آخر الخرائط الجوية إلى أنه يُتوقع أن يشهد عديدٌ من مناطق المملكة السعودية يومَي الجمعة والسبت 2 و3 يونيو 2023 اضطرابات جوية تترافق بفرص هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للموجات الغبارية، ويتزامن ذلك مع عودة نشاط رياح البوارح للمنطقة الشرقية.
يُتوقع -بمشيئة الله- أن يتجدّد نشاط السحب الرُكامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الجمعة على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتمتد إلى بعض أجزاء المدينة المنوّرة، وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتوسطة في أغلبها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً.
ويمتد بعض السحب الرُكامية الماطرة لأجزاءٍ مُتفرقة من مناطق: الرياض والقصيم وحائل وأجزاءٍ محدودة من شمال المملكة، ويخشى من حدوث موجات غبارية ترافق السحب الرعدية.
وتنشط تدريجياً في أثناء النهار الرياح الشمالية الغربية على المنطقة الشرقية وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار.
أما يوم السبت، فيتجدّد تأثر عديدٍ من المُرتفعات الغربية للمملكة بسحب رُكامية ماطرة، تكون هذه الأمطار مُتوسطة في مُجملها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة والتي تُصحب بتساقط البَرَديات وحدوث الرعد أحياناً.
ويمتد بعض السحب الماطرة إلى أجزاءٍ مُتفرقة من وسط المملكة وشمالها، لكن تكون ذات نطاق جغرافي ضيق إجمالاً.
وتنشط تدريجياً في أثناء النهار الرياح الشمالية الغربية على المنطقة الشرقية، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار.