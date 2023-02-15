"الخريجي" يبحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني اللورد طارق أحمد.
وجرى خلال الاستقبال استعراض للعلاقات الثنائية، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف الأمير سعد بن منصور بن سعد، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد نيل كرومبتون.