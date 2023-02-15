"الخريجي" يبحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني اللورد طارق أحمد.