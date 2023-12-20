يوميًا.. أخذ 80 عينة من المسجد الحرام للتأكد من جودة الهواء وسلامة الأسطح

تقوم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بفحص 80 عينة يوميًا، يتم أخذها من داخل المسجد الحرام؛ للتأكد من جودة الهواء، ونظافة الأسطح، وسلامة ماء زمزم، والتمور والأغذية التي يتم توزيعها على القاصدين والزوار؛ للمحافظة على سلامتهم، وتوفير بيئة صحية آمنة، حيث يتم أخذ العينات، وعمل الفحوصات المخبرية (الكيمياء التحليلية، والأحياء الدقيقة، والفيزيائية)، داخل مختبر الأوبئة بالمسجد الحرام، ويتم تحليل (50) عينة من ماء زمزم، و(20) عينة للتمور والمواد الغذائية، و(10) عينات للأسطح، إضافة إلى التحقق من جودة الهواء.