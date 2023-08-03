وزير "الإسلامية" يدشن مشروع التقويم الدعوي للعام الحالي.. وهذا أهم ما يتضمنه

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم السادس عشر من محرم لعام 1445هـ في مكتبه بمقر الوزارة في مدينة الرياض، مشروع التقويم الدعوي الذي ينظم العمل الدعوي وفق الاستراتيجيات العامة ويواكب الأيام العالمية والموسمية.
ويهدف مشروع التقويم الدعوي الذي تنفذه الوزارة عبر فروعها بمختلف مناطق المملكة إلى تنظيم الأعمال الدعوية في إدارات ومراكز الدعوة، وتحسين أداء المؤسسات الدعوية، وتحقيق الشمولية في برامج وموضوعات المراكز الدعوية، وسيتم تنفيذ البرنامج في مساجد وجوامع المملكة عبر كلمات ومحاضرات وندوات ودروس وأيام علمية تهدف بمجملها لتحقيق رسالة الوزارة السامية.
ويتناول التقويم الموضوعات التي تهمّ المسلم في دينه ودنياه على مدى عام هجري كامل، ويستهدف أكثر من 15 مليونًا من الحاضرين للأنشطة والمشاهدين والمستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وسائحين؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وخلال مراسم التدشين التي حضرها وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين شاهد الوزير "آل الشيخ" عرضًا توضيحيًا عن خطة المشروع وكيفية العمل عليه وشرح الأهداف المرجوة من خلاله، مشددًا على أهمية الإخلاص لله -سبحانه وتعالى- في أداء الواجب، وأن يستشعر الذي يعمل في هذه الوزارة مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى.
ويأتي هذا المشروع ضمن أهداف الوزارة التي تسعى من خلالها لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، ولا سيما ما يختص بالمجال الدعوي الذي يسهم في حماية المجتمع وأمنه فكريًا وتعزيز القيم الإسلامية وغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء والوطنية، وتحسين إنتاجية موظفي القطاعات الحكومية وفق رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن عدد المناشط المنفذة في العام الماضي 1444هـ في مشروع التقويم الدعوي بلغت أكثر من 586 ألف منشط عبر فروع الوزارة وبالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد.