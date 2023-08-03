وزير "الإسلامية" يدشن مشروع التقويم الدعوي للعام الحالي.. وهذا أهم ما يتضمنه

وخلال مراسم التدشين التي حضرها وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين شاهد الوزير "آل الشيخ" عرضًا توضيحيًا عن خطة المشروع وكيفية العمل عليه وشرح الأهداف المرجوة من خلاله، مشددًا على أهمية الإخلاص لله -سبحانه وتعالى- في أداء الواجب، وأن يستشعر الذي يعمل في هذه الوزارة مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى.