أمطار متوقعة على الرياض و17 محافظة بالمنطقة.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

وتفصيلاً، توقع مركز الأرصاد أن تشمل الأمطار: (الرياض العاصمة، والمجمعة، والزلفي، وثادق، ورماح، وشقراء، وضرما، والغاط، والخرج، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والسليل، ووادي الدواسر، والأفلاج، والمزاحمية، والدرعية، وحريملاء).