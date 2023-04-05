أمطار متوقعة على الرياض و17 محافظة بالمنطقة.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني؛ بما أوردته توقعات المركز الوطني للأرصاد ومفادها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض و 17 من محافظاتها من غد الخميس حتى يوم الأحد القادم.
وتفصيلاً، توقع مركز الأرصاد أن تشمل الأمطار: (الرياض العاصمة، والمجمعة، والزلفي، وثادق، ورماح، وشقراء، وضرما، والغاط، والخرج، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والسليل، ووادي الدواسر، والأفلاج، والمزاحمية، والدرعية، وحريملاء).
وتبدأ الحالة المتوقعة من يوم غدٍ الخميس 15 رمضان 1444هـ حتى يوم الأحد 18 رمضان 1444هـ، حيث أهاب "الدفاع المدني" بالجميع لضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.