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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

سماءٌ غائمة ورياحٌ مُثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية على الشمالية والجوف وتبوك والمدينة
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة
واس
واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً مع نشاطٍ في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار؛ قد يؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، فيما تكون الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.

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