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أمانة نجران تطرح 7 فرص استثمارية مؤقتة لإنشاء مخيمات شتوية
دعت المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص والتفاصيل
أعلنت أمانة منطقة نجران، عن طرح 7 فرص استثمارية مؤقتة تتمثل في إنشاء مخيمات شتوية بمدينة نجران؛ بهدف تعزيز الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة.
وتتضمن الفرص الاستثمارية إنشاء مخيمات شتوية شرق المدينة الجامعية، في حي ماقان، ومتنزه الأمير جلوي، وعلى طريق ميدان الهجن.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".