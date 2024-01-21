اعتدال وتليجرام: إزالة 43 مليون محتوى متطرف وإغلاق 6.264 قناة لـ3 تنظيمات إرهابية

ورصد فريق (اعتدال) زيادة في نشاط نشر الدعاية المتطرفة خلال الربع الأخير من عام 2023م والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش- هيئة تحرير الشام- القاعدة)؛ حيث تم إزالة 14.064.489 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 404 قنوات متطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وإزالة 3.781.568 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 207 قنوات متطرفة لهيئة تحرير الشام الإرهابية؛ فيما تم إزالة 2.246.490 مليون محتوى متطرف وإغلاق 190 قناة متطرفة تعود لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.