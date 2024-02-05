تنبؤ وبائي بالذكاء الاصطناعي.. مجلة طبية عالمية تشيد بالتميز البحثى لـ3 سعوديات

وأعرب المشرف والباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور ياسر القرشي والدكتور عبدالقادر الجهني المشرف حالياً على تدريب الطالبات عن فخرهما واعتزازهما بمجهود الطالبات في الدراسة ونتائجها التي تم تقييمها ونشرها على هذا المستوى العالمي، كما أشادا بدعم وثقة عميدة الكلية الدكتورة جواهر عبدالحكيم والمتخصصة في نفس المجال والتي أسهمت في الإشراف على مختلف مراحل البحث.