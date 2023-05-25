محليات

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 77,700 قرص خاضع لتنظيم التداول

استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 77,700 قرص خاضع لتنظيم التداول
واس
واس

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (77,700) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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