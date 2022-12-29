الحصيني مبشّرًا بحالة مطرية واسعة تبدأ من مساء اليوم: شتوية ديمية

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، من مساء اليوم الخميس، حالة ممطرة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى قوية وهي #الحالة_الممطرة_التاسعة لموسم 1444هـ.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: نطاق تأثيرها على أجزاء واسعة من المملكة والخليج العربي تشمل أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وحائل، والجوف، وتبوك، والشمالية، والشرقية).
الأمطار المتوقعة إن شاء الله متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وغزيرة جدًّا.
وتابع: قوة الحالة بالترتيب: منطقة مكة، ثم المدينة، ثم الباحة، ثم الرياض، ثم القصيم، ثم باقي المناطق. وفرصة السيول من مكة وجنوبها حتى الباحة مرورًا بالليث، تحتاج إلى متابعة دقيقة واهتمام من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن هناك إجماعًا من المراصد على أمطار غزيرة جدًّا؛ خاصة الليث والمراكز التابعة لها. ومتوقع أن تستمر عدة أيام، ومتوقع أن نسمع عن سيول في المملكة.
وهي حالة شتوية ديمية شتوية مع ضباب وتفيض خاصة على الوسطى، يصحبها الرعد وحبات برد، وإن شاء الله تكثر حسنات الناس بسبب الابتسامة المتوقعة لجمال الأجواء.