الحصيني مبشّرًا بحالة مطرية واسعة تبدأ من مساء اليوم: شتوية ديمية

وتابع: قوة الحالة بالترتيب: منطقة مكة، ثم المدينة، ثم الباحة، ثم الرياض، ثم القصيم، ثم باقي المناطق. وفرصة السيول من مكة وجنوبها حتى الباحة مرورًا بالليث، تحتاج إلى متابعة دقيقة واهتمام من الجهات المختصة.