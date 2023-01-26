حلول مصرفية رقمية شهدها مركز البلاد للابتكار (HORIZON)

ساهم مركز البلاد للابتكار (HORIZON) في طرح العديد من الحلول المالية المُبتكرة خلال العام 2022، حيث شهد أكثر من 50 ورشة عمل نتيجةً لـ 10 شراكات ناجحة استضاف من خلالها المركز العديد من أصحاب الشركات وروّاد الأعمال والمختصّين والمهتمّين في مجال التقنية المالية، وأثمرت بالحصول على عدّة جوائز عالمية في المصرفية الرقمية والابتكار. إضافة إلى دور المركز في الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية التي تعزّز قدرة بنك البلاد التنافسية على تقديم أفضل الحلول المبتكرة.