جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي تكرّم "الحقيل"

وتهدف الجائزة التي تنظّمها جمعية الكلمة الطيبة في البحرين، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع؛ إلى تكريم رواد العمل التطوعي في العالم العربي، ووضع خبراتهم ومشاريعهم في أوساط المتطوعين من مختلف الدول العربية، ونشر ثقافة التطوع وإبراز دوره في التنمية الشاملة للمجتمعات الخليجية والعربية، وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية، ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.