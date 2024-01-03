النيابة العامة تنال الوسام الذهبي لرواد الاستحقاق المحاسبي للعام المالي 2023

وتهدف النيابة العامة في التحول على أساس الاستحقاق المحاسبي، لتوفير معلومات مالية دقيقة وشاملة، تدعم اتخاذ القرار، وتُمَكّن من تقييم الأداء، ووضع المستهدفات والمساءلة الموضوعية وغير ذلك من الفوائد التي تُحَسّن من قدرات النيابة العامة والمنظومة في جميع المجالات المالية.