4 محاور رئيسة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.. تعرّف عليها

أعلن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن 4 محاور رئيسة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وقالت إن محاور الاستراتيجية تشمل الإطار التنظيمي بما يتضمن "تطوير حوكمة اعمل القطاع الإعلامي ومراجعة لوائح فسح وتصنيف المحتوى، وتطوير إصدار التراخيص الإعلامية الموائمة مع الجهات الشريكة.
وأضافت أن المحاور تتضمن الامتثال والرقابة بما يشمل "حماية المستهلكين من المحتوى الذي لا يتوافق مع القيم الوطنية والمجتمعية، وإنفاذ الأنظمة لضمان بيئة إعلامية خالية من التجاوزات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة المحتوى المخالف.
وتشمل المحاور كذلك تطوير قطاع الإعلام بما يتضمن "التحفيز والتمكين وتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني".
وأشارت الهيئة إلى أن محاور الاستراتيجية تتضمن التميز المؤسسي بما يشمل "تطوير هيكل تنظيمي ممكن يتسم بالكفاءة والفعالية وتحديد الاختصاصات وبناء مؤشرات الأداء".