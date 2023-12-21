4 محاور رئيسة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.. تعرّف عليها

وأضافت أن المحاور تتضمن الامتثال والرقابة بما يشمل "حماية المستهلكين من المحتوى الذي لا يتوافق مع القيم الوطنية والمجتمعية، وإنفاذ الأنظمة لضمان بيئة إعلامية خالية من التجاوزات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة المحتوى المخالف.