ضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "64" مخالفًا لنظام البيئة؛ "30" مواطنًا، و"32" مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي "3164" متنًا من الإبل، و"863" رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام تركي الملكية، ومحمية طويق الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.