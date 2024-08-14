اتفاقية تنفيذ دراسات تقويمية تجمع أكاديمية التعلم وهيئة تقويم التعليم والتدريب

وقّعت أكاديمية التعلم، يوم الثلاثاء 9 صفر 1446هـ الموافق 13 أغسطس 2024م، في مقرّها في مدينة الرياض؛ اتفاقية تنفيذ دراسات تقويمية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، وذلك رغبة من الأكاديمية في الحصول على الاعتماد المؤسسي لـ12 منشأة تدريبية، على أن تكون مُدة الاتفاقية ثلاث سنوات، بدءًا من توقيعها.