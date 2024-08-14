اتفاقية تنفيذ دراسات تقويمية تجمع أكاديمية التعلم وهيئة تقويم التعليم والتدريب

وقّعت أكاديمية التعلم، يوم الثلاثاء 9 صفر 1446هـ الموافق 13 أغسطس 2024م، في مقرّها في مدينة الرياض؛ اتفاقية تنفيذ دراسات تقويمية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، وذلك رغبة من الأكاديمية في الحصول على الاعتماد المؤسسي لـ12 منشأة تدريبية، على أن تكون مُدة الاتفاقية ثلاث سنوات، بدءًا من توقيعها.
وسيعمل ممثل الهيئة على تنفيذ دراساتٍ تقويمية وفقًا لاختصاصه، وبناءً على المعايير والضوابط المعتمدة لديه. ووقّع الاتفاقيةَ من جانب أكاديمية التعلم الرئيسُ التنفيذي حسن محمد فارس الشبلي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز "مسار" الدكتور محمد بن علي الخيري، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويأتي حرص أكاديمية التعلم في الحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ تأكيدًا على التزامها بمعايير الجودة العالمية والمحليّة، كما أن الاعتماد المؤسسي يعكس وجود رؤية ورسالة وخطة استراتيجية مفعّلة لدى الأكاديمية؛ مما يمحنها الاعتماد والثقتين المحلية والدولية.
يجدر بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي إيمانًا من طرفيها بأن التعاون الفاعل نحو تحقيق رسالتيهما يُعدّ مسؤولية وطنيّة، تتضافر فيها الجهود لتحقيق الرؤى والتطلعات، مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية للوصول إلى مواطن منافِس عالميًّا.