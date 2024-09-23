"محمية الإمام تركي الملكية" تقيم عروضًا ثقافية وترفيهية احتفاءً باليوم الوطني 94

نظمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عروضًا ثقافية واجتماعية وترفيهية كرنفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة على مدى يومين في ثلاث مناطق مختلفة داخل نطاق المحمية.
وتضمنت الفعاليّات استعراض تاريخ المملكة وإنجازاتها، ومسيرة واستعراض الخيول، والأسر المنتجة، والعرضة السعودية، وتوزيع الهدايا، والعديد من الأنشطة الاجتماعية والفنية والاجتماعية بمشاركة المجتمع المحلي، مستهدفة جميع أفراد الأسرة.
ويأتي ذلك ضمن مبادرات المحمية وإسهاماتها المجتمعية الهادفة إلى التفاعل الإيجابي مع المجتمع المحلي ومشاركته أفراح الوطن.