"محمية الإمام تركي الملكية" تقيم عروضًا ثقافية وترفيهية احتفاءً باليوم الوطني 94

وتضمنت الفعاليّات استعراض تاريخ المملكة وإنجازاتها، ومسيرة واستعراض الخيول، والأسر المنتجة، والعرضة السعودية، وتوزيع الهدايا، والعديد من الأنشطة الاجتماعية والفنية والاجتماعية بمشاركة المجتمع المحلي، مستهدفة جميع أفراد الأسرة.