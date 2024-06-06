كافيه "لابيروز" يفتح أبوابه في قلب جدة لعشاق المذاق الفرنسي

بدأ عشّاق المأكولات الفرنسية الاستعداد للاستمتاع بتناول المأكولات الفرنسية الراقية في الأجواء الحالمة على ضوء الشموع في قلب شارع التحلية بجدة عروس البحر الأحمر، يوم 30 مايو؛ ليكون أول كافيه لفرع لابيروز الفرنسي خارج باريس في السعودية، بعد أن حقّقت فروعه في سان روبيه ولندن نجاحًا كبيرًا على مدار تاريخه من خلال ما يقدمه من وجبات فرنسية راقية متميزة في الفطور والغداء والعشاء.