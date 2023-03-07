"جسر الملك فهد" في الإجازات ما بين الأرقام الفلكية والتكدس.. ومسافرون يضعون الحل

وكشفت إحصائية جوازات جسر الملك فهد ليوم الخميس 10 شعبان 1444هـ أن عدد القادمين بلغ 44679 مسافرًا، بينما بلغ عدد المغادرين 53224 مسافرًا بمجموع 97903 مسافرين، بينما سجلت إحصائية يوم الجمعة 11 شعبان 1444هـ أن عدد القادمين بلغ 59044 مسافرًا، والمغادرين 67900 مسافر بمجموع 126944 مسافرًا، كما سجلت إحصائية جوازات الجسر ليوم السبت 12 شعبان 1444هـ أن عدد القادمين بلغ 70711 مسافرًا بينما بلغ عدد المغادرين 65787 مسافرًا بإجمالي 136498 مسافرًا.