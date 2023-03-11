وزير العدل: في يوم العلَم يتجدد الفخر بالعمق التاريخي والأسس الراسخة للمملكة

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعلَم؛ يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالقيم الوطنية ورمزيتها.
وأشار إلى أن تحديد يوم للعلم؛ يأتي تجسيدًا لما توليه القيادة -أيدها الله- من اهتمام برمزية العلَم ودلالاته الوطنية المهمة، كما أنه يُعزز الهوية الوطنية كونها عنصرًا رئيسيًّا على امتداد تاريخ الدولة السعودية من نحو ثلاثة قرون.
ولفت وزير العدل إلى أهمية دلالات العلَم الوطني وما تجسده من قيم راسخة قامت عليها بلادنا وتؤكد وحدتها وتماسكها وتلاحم الشعب مع القيادة.. وهذه المناسبة فرصة عظيمة للفخر بتاريخ بلادنا والتضحيات التي بذلها أئمة وملوك هذه البلاد منذ بداية التأسيس حتى عصرنا الزاهر؛ كما أنها تُعد طريقة ملهمة لتقدير العمق التاريخي للمملكة، والتي جاءت مجسّدة لمكونات العلَم من عطاء ونماء وقوة وعدل.
وفي ختام كلمته تَوَجه بالدعاء لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالسداد والتوفيق لإكمال مسيرة الخير والتطوير والنماء، وأن يحفظ بلادنا وشعبها، وأن يُديم أمنها واستقرارها.