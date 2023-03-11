وزير العدل: في يوم العلَم يتجدد الفخر بالعمق التاريخي والأسس الراسخة للمملكة

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعلَم؛ يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالقيم الوطنية ورمزيتها.