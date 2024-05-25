نظرة إيجابية تعزّز تنامي الاقتصاد.. "موديز" تؤكّد تصنيف المملكة الائتماني عند "A1"

وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة جاء نظيرًا لما حقّقته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ، التي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.