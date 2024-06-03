حجاج المغرب: "طريق مكة" حققت سهولة الإجراءات والتفوق التقني

من جهته، أكد الحاج سعيد محمد عبد الرحمن 65 عاماً من مدينة ورزازات بالمغرب أن التنظيم المُحكم الذي تقوم به الجهات المختصة في السعودية وما نشاهده من عام لعام في تسهيل الإجراءات أصبح مضرب المثل، فمنذ دخولنا لصالة المغادرة وما رأيناه من البشاشة والترحيب والسرعة في إنهاء الإجراءات والتسهيلات المقدمة هي بداية الرحلة لمكة المكرمة والمدينة المنورة فنحن في أيدٍ أمينة في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية، حتى نعود إلى المغرب بعد أداء فريضة الحج بإذن الله تعالى.