"الوطني لتنمية الغطاء النباتي": نعمل على مشروع تحديد الحمولة الرعوية في 10 مواقع مختارة

كشف المركزُ الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن أنه يعمل على مشروع تحديد الحمولة الرعوية في 10 مواقع مختارة خلال المرحلة الأولى؛ للمساهمة في تنمية المراعي الطبيعية وتحقيق استدامتها.
وعرّفَ المركز "الحمولة الرعوية" بأنها: أعداد وأنواع المواشي التي ترعى في مساحة معينة، ولمدة محددة دون أن تؤثر على استدامة الغطاء النباتي.
وأكّد أن الهدف من مشروع تحديد الحمولة الرعوية هو تحديد نظم الرعي، وحصر عدد المواشي المناسب للرعي في كل موقع من مواقع المراعي للمساهمة في تنمية المراعي واستدامتها.
وأوضح المركز أن مخرجات المشروع تتمثّل في: تحديد نظم الرعي المناسبة، والدورة الرعوية لكل موقع، وتقدير الحمولة الرعوية لتطبيق الرعي المستدام، وقياس خواص الغطاء النباتي "التركيبة - الكثافة النباتية والإنتاجية"، وتوثيق وتصنيف النباتات المحلية في كل مناطق الرعي، وإعداد خرائط المناطق الرعوية.