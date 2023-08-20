"الوطني لتنمية الغطاء النباتي": نعمل على مشروع تحديد الحمولة الرعوية في 10 مواقع مختارة

وأكّد أن الهدف من مشروع تحديد الحمولة الرعوية هو تحديد نظم الرعي، وحصر عدد المواشي المناسب للرعي في كل موقع من مواقع المراعي للمساهمة في تنمية المراعي واستدامتها.