حزمة توصيات لـ "مستقبل التقنية الحيوية في المملكة".. تعرّف عليها

كما صاحب الندوة معرض مصاحب عن التقنية الحيوية وتطبيقاتها وتدشين مقر المركز الإداري ومختبراته بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وتعد هذه الندوة فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والمتخصصين في مجال التقنية الحيوية مما يتيح فرصة قيّمة لتعزيز الوعي المعرفي بالتقنيات الحديثة وتطبيقاتها في مجال التقنية الحيوية. وحملت الندوة عدة توصيات أهمها: السعي الحثيث نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في مجال اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين؛ الجينوم؛ وتحسين زراعة النبات لتحقيق الريادة إقليميًا وعالميًا، إضافة إلى دعم المبادرات لجذب أميز المواهب عالميًا وتبنيها بالتعاون بين المؤسسات المهتمة وكذلك زيادة الاستثمار في برامج التعليم والتدريب لتطوير رأس المال البشري.