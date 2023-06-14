"الفضلي" يُدشِّن منصة "مكافحة" والموقع الإلكتروني لمركز "وقاء"

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، منصة "مكافحة"، والموقع الإلكتروني للمركز؛ بهدف أتمتة إجراءات أعمال المركز، من خلال تطبيق نظام إلكتروني متكامل.
وتهدف منصة "مكافحة" إلى تنظيم الأعمال التي من شأنها القيام بعمل زيارات ميدانية؛ بغرض تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال نظام إلكتروني متكامل.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" المهندس أيمن الغامدي: "تدشين الموقع الإلكتروني للمركز يأتي بدعم من الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي في الوزارة، ليكون حلقة وصل بين المركز والمستفيدين؛ لإطْلاع الزائرين على الجهود المبذولة من قِبل المركز، وتفعيل مساهمتهم في تعزيزها والتعريف بها؛ تحقيقًا للوصول إلى العمل بكفاءة ومسؤولية، ومواكبة التقنية الحديثة، وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار إلى أن استراتيجية المركز للتحول الرقمي تستهدف تمكين الخدمات الإلكترونية في قطاع الأعمال، وتنفيذها من خلال المبادرات والمشاريع؛ بهدف تنمية البنية التحتية الرقمية، والعمل على تطوير نماذج الأعمال بين القطاعين العام والخاص.
يُذكر أن توجهات "وقاء" نحو تحقيق التحول الرقمي، تعكس مواكبته لتطورات العصر الحديث، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات؛ وذلك من خلال تطبيق استراتيجية معتمدة تعمل على تمكين قطاع الأعمال، والمشاريع الرقمية للمركز؛ وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.