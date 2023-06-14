"الفضلي" يُدشِّن منصة "مكافحة" والموقع الإلكتروني لمركز "وقاء"

وقال الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" المهندس أيمن الغامدي: "تدشين الموقع الإلكتروني للمركز يأتي بدعم من الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي في الوزارة، ليكون حلقة وصل بين المركز والمستفيدين؛ لإطْلاع الزائرين على الجهود المبذولة من قِبل المركز، وتفعيل مساهمتهم في تعزيزها والتعريف بها؛ تحقيقًا للوصول إلى العمل بكفاءة ومسؤولية، ومواكبة التقنية الحديثة، وفق مستهدفات رؤية 2030.