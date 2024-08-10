طوارئ "إرادة الطائف" نستقبل أكثر من 10 آلاف حالة خلال النصف الأول من عام 2024

استقبل قسم الطوارئ بمجمع إرادة والصحة النفسية عضو تجمع الطائف الصحي 10308 حالات من بداية عام 2024 حتى نهاية النصف الأول من العام تعددت ما بين حالات جديدة وحالات مترددة والحالات المحولة من الجهات الرسمية.