طوارئ "إرادة الطائف" نستقبل أكثر من 10 آلاف حالة خلال النصف الأول من عام 2024

استقبل قسم الطوارئ بمجمع إرادة والصحة النفسية عضو تجمع الطائف الصحي 10308 حالات من بداية عام 2024 حتى نهاية النصف الأول من العام تعددت ما بين حالات جديدة وحالات مترددة والحالات المحولة من الجهات الرسمية.
وأوضحت إدارة المجمع أن عدد حالات الدخول قد بلغت ( 558) حالة بأقسام الدخول وجناح إرادة إضافة إلى (18471) حالة راجعت قسم العيادات الخارجية من خلال قسم المواعيد.
وقد نفذ قسم الرعاية المنزلية خلال الفترة (7082) زيارة تعدد ما بين زيارات طبيب واختصاصي اجتماعي وتمريض وعلاج طبيعي وصيدلي.
أيضًا تم فحص (220230) عينة بقسم المختبر بجميع تخصصاته وتم صرف (54700) وصفة بقسم الصيدلية وقدمت خدمات قسم الأشعة لعدد (1166) مستفيدًا ما بين أشعة x والأشعة التلفزيونية للفترة نفسها.
كما ذكرت إدارة المجمع أن عدد جلسات قسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بلغ (10263) جلسة وكان عدد المستفيدين من خدمات وأنشطة قسم التأهيل الطبي النفسي(3289) مستفيدًا من نزلاء ونزيلات المجمع سواء الحالات المزمنة أو حالات الدخول المتكرر.