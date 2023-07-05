"الأرصاد": رياحٌ مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الشمالية والشرقية والرياض ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، فيما لاتزال الفرصة مهيأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.