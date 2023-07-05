"الأرصاد": رياحٌ مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الشمالية والشرقية والرياض ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.