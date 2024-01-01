مكة المكرّمة والقنفذة الأعلى حرارة اليوم بـ 31 درجة.. والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 2 ْمئوية فقط .