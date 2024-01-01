مكة المكرّمة والقنفذة الأعلى حرارة اليوم بـ 31 درجة.. والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 2 ْمئوية فقط .
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان 30 درجة، وشرورة وينبع 29 ْمئوية .
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 2 ْمئوية، تليها طريف 6 درجات، وأبها وتبوك والقريات 8 درجات، والباحة وعرعر وسكاكا والطائف 9 درجات.
وسجّلت الرياض وبريدة وحائل وعرعر وسكاكا والدوادمي والصمان والتنهات وطريف والطائف والأحساء والقريات والمجمعة والدهناء أعلى نسبة رطوبة 100%.