خطيب الحرم المكي يدعو إلى المسارعة بالعطاء ضمن الحملة السعودية لـ"إغاثة غزة"

وأشار إلى أنه ما يقع على المسلمين اليوم من محن وابتلاءات لا ينبغي أن يكون ذلك سبباً لضعف نفوسهم وخور عزائمهم بل لابد أن يكون ذلك دافعاً لهم لتقوية إيمانهم بالله عزوجل والعزم الصادق والصبر الجميل، ولن يكون الخلاص والنجاة إلا بالتمسك بكتاب الله عزوجل ، وسنة رسوله الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً، والبراءة من الشرك وأهله ، ولزوم جماعة المسلمين، لأن الجماعة قوة لا تقهر، والحذر من التفرق في الدين والتحزب، قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: إلا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، وتلت قول الله تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون)، ويجب على المؤمن أن يكون على ثقة ويقين بنصر الله القريب وإن كثر الأعداء وتكالبوا وعظمت قوتهم ، فإن الله سينصر دينه والمؤمنين ، قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُحَى مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بأسنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَا تَيأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا ييأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴾ وقال سبحانه: ﴿ ِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سوءُ الدَّارِ ).