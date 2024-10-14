"أمانة الرياض" تطلق مبادرة "الفرصة أكبر" لتسمية 29 حديقة بمشاركة سكان العاصمة

وتهدف المبادرة إلى إشراك السكان في اختيار أسماء 29 حديقة في قلب الرياض، حيث وضعت الأمانة معايير محددة للتسمية تشمل: أن يتكون الاسم من كلمتين ويُستثنى من ذلك أسماء الأعلام، ويعكس الاسم القيم المجتمعية والتراثية، ولا تتعارض مع حدائق مسبقة.