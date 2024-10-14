"أمانة الرياض" تطلق مبادرة "الفرصة أكبر" لتسمية 29 حديقة بمشاركة سكان العاصمة

أطلقت أمانة الرياض مبادرة لتسمية حدائق الأحياء في العاصمة تحت عنوان “الفرصة أكبر”، والتي تستمر حتى 19 أكتوبر 2024.
وتهدف المبادرة إلى إشراك السكان في اختيار أسماء 29 حديقة في قلب الرياض، حيث وضعت الأمانة معايير محددة للتسمية تشمل: أن يتكون الاسم من كلمتين ويُستثنى من ذلك أسماء الأعلام، ويعكس الاسم القيم المجتمعية والتراثية، ولا تتعارض مع حدائق مسبقة.
كما حددت الأمانة تصنيفات مختلفة للحدائق حسب مواقعها، مثل حدائق الشمال التي تركز على المعاني الطيبة، وحدائق الجنوب التي تسلط الضوء على المعادن والمخلوقات الكونية، الشرق للنباتات والطيور والمخلوقات الحية، والغرب من مدن وقرى وجبال سعودية، ثم الوسط للاعلام والآثار والمعالم التراثية والإسلامية.