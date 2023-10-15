جدة.. تنفيذ 93 ألف تردد لرش مبيدات مكافحة البعوض خلال الربع الثالث 2023

وبيّن الصحفي أنه جرى استخدام كل الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها ومباشرة بلاغات المواطنين، التي شملت جميع الأحياء، من خلال جاهزية وحدات العمل بكل الإمكانيات؛ حيث خصصت 632 مشرفًا ميدانيًّا، وأكثر من 1698 عاملًا، و1395 جهازًا و512 سيارة.