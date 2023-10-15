جدة.. تنفيذ 93 ألف تردد لرش مبيدات مكافحة البعوض خلال الربع الثالث 2023

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة، خلال الربع الثالث من العام الحالي (93.598) ترددًا لرش المبيدات؛ وذلك ضمن أعمال مكافحة البعوض في المواقع المستهدفة خارج المنازل.
وشملت أعمال المكافحة رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، في نطاق البلدية الفرعية.
كما شملت الأعمال تنفيذ عمليات مكافحة البعوض داخل الوحدات السكنية؛ حيث بلغ عدد الزيارات المنزلية خلال الربع الثالث 358.588 زيارة.
وأوضح مدير عام صحة البيئة "علي الصحفي"، أن عدد البلاغات الواردة سجلت انخفاضًا بنسبة 56% عن الربع الثاني؛ نتيجة لتكثيف الجهود والمكافحة الاستباقية؛ مشيرًا إلى أن أعمال مكافحة القوارض تمت في 76.960 موقعًا.
وبيّن الصحفي أنه جرى استخدام كل الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها ومباشرة بلاغات المواطنين، التي شملت جميع الأحياء، من خلال جاهزية وحدات العمل بكل الإمكانيات؛ حيث خصصت 632 مشرفًا ميدانيًّا، وأكثر من 1698 عاملًا، و1395 جهازًا و512 سيارة.