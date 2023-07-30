"‏تعليم مكة" تدعو منسوبيها للتقديم على 8 مقاعد قيادية شاغرة

أعلنت إدارة تعليم مكة، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لمنسوبيها ومنسوباتها، على ثمانية مقاعد قيادية شاغرة.
ودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الراغبين للتقدم عبر الرابط المعلن، موضحةً أن ذلك يأتي حرصًا على استقرار العمل وتمكين الإدارات.
وحددت "تعليم مكة" ثماني قيادات شاغرة؛ وهي: إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الأمن والسلامة، وإدارة مكتب التعليم الأهلي، وإدارة الدراسات والتصاميم، وإدارة مكتب الاتصالات الإدارية، وإدارة مكتب وفاء، ووحدة شؤون المحافظات.
كما حددت فترة التقديم من 12 إلى 23 محرم الجاري، لإرسال الملفات على الإيميل الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.