"‏تعليم مكة" تدعو منسوبيها للتقديم على 8 مقاعد قيادية شاغرة

وحددت "تعليم مكة" ثماني قيادات شاغرة؛ وهي: إدارة المراجعة الداخلية، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الأمن والسلامة، وإدارة مكتب التعليم الأهلي، وإدارة الدراسات والتصاميم، وإدارة مكتب الاتصالات الإدارية، وإدارة مكتب وفاء، ووحدة شؤون المحافظات.