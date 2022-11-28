"الراجحي": 1.6 مليار ريال قيمة المشروعات الحكومية المسندة للقطاع غير الربحي

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن قيمة المشروعات الحكومية المسندة للقطاع بلغت 1,6 مليار ريال، كما بلغت نسبة الحوكمة 80%.
وثمّن، خلال لقائه اليوم بعدد من قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة نجران، دعم واهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع غير الربحي أحد محاور رؤية المملكة 2030.
وقال "الراجحي": هناك استراتيجية للقطاع غير الربحي جاري العمل عليها حالياً، ونشيد بالجهود المبذولة من الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران في تعزيز الشراكة المجتمعية، وبذل قيم العطاء الإنساني، والتكافل الاجتماعي.
وأقيم حوار مفتوح بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقيادات القطاع غير الربحي بمنطقة نجران، حيث استمع إلى مقترحاتهم التطويرية، وأجاب عن استفساراتهم، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمهتمين بالشأن الاجتماعي في المنطقة.