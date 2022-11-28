"الراجحي": 1.6 مليار ريال قيمة المشروعات الحكومية المسندة للقطاع غير الربحي

وأقيم حوار مفتوح بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقيادات القطاع غير الربحي بمنطقة نجران، حيث استمع إلى مقترحاتهم التطويرية، وأجاب عن استفساراتهم، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمهتمين بالشأن الاجتماعي في المنطقة.