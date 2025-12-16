مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي

في خطوة تعزز مكانة المجموعة الطبية الرائدة في المملكة، دشن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة مركزاً متخصصاً في الطب النووي والتصوير الجزيئي، يُعد الأكثر تطوراً في القطاع الخاص بفضل تقنياته المتقدمة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة الكاملة.
يتميز المركز باستخدام أقل جرعات ممكنة من النظائر المشعة، مما يضمن أعلى مستويات السلامة للمرضى مع الحفاظ على دقة تصويرية فائقة. ويعمل تحت إشراف كوادر طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً، حاصلة على شهادات متقدمة من جامعات عالمية مرموقة، وتمتلك خبرات عملية متخصصة.
وقالت د. آلاء الدريبي استشارية الطب النووي والتصوير الجزيئي، الحاصلة على زمالة جامعة كوليدج لندن، والكلية الملكية للأطباء – لندن ، وزمالة برنامج الطب النووي من مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث أن المركز يوفر أكثر من 100 فحص تشخيصي متقدم، يغطي مجالات واسعة تشمل الأورام والأمراض القلبية والتنفسية، واضطرابات العظام والمفاصل والمسالك البولية، وأمراض الغدد الصماء والغدة الدرقية، إضافة إلى التهابات الكبد والعدوى غير المعروفة المصدر.
أما على صعيد العلاج، فقد أوضحت د. الدريبي، أن المركز يقدم بروتوكولات نووية فعالة لعلاج أورام الغدة الدرقية، والسرطان اللمفاوي، وسرطان الغدد الصماء النووية، وأورام الكبد، وعلاوة على النزيف المفصلي.
من أبرز مميزاته إضافة خدمات تشخيصية فريدة مثل الكشف المبكر عن مرض الزهايمر وسرطان البروستاتا، مع الالتزام التام بالمعايير الوطنية والدولية للجودة والأمان.
يضم المركز وحدات مشعة متخصصة للتشخيص والعلاج، ومختبراً متقدماً لتحضير النويدات المشعة، وأجهزة فائقة السرعة توفر أقصى درجات الأمان والتعقيم، مع إجراءات صارمة للتحكم بالمواد المشعة.
ويبرز بين تجهيزاته أجهزة هي الأولى من نوعها في القطاع الخاص، كجهاز PET-CT Discovery MI 30 cm AFOV، الذي يتفوق في الكشف الدقيق عن الأورام عبر مسح كامل للجسم أو أعضاء محددة، بأقل جرعة إشعاعية، مع تخصيص الفحص حسب التشريح الفردي لكل مريض، وجهاز Symbia pro.specta SPECT-CT، الذي يتميز بدقة عالية وسرعة استثنائية في التصوير النووي التشخيصي.
ويؤكد افتتاح هذا المركز المتطور التزام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بتعزيز جودة الرعاية الصحية، من خلال توظيف أحدث الابتكارات التقنية والارتقاء بمستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية، بما يسهم في تحسين النتائج الطبية ومنح المرضى فرصاً أفضل للتعافي والعلاج.