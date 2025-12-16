مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي

ويبرز بين تجهيزاته أجهزة هي الأولى من نوعها في القطاع الخاص، كجهاز PET-CT Discovery MI 30 cm AFOV، الذي يتفوق في الكشف الدقيق عن الأورام عبر مسح كامل للجسم أو أعضاء محددة، بأقل جرعة إشعاعية، مع تخصيص الفحص حسب التشريح الفردي لكل مريض، وجهاز Symbia pro.specta SPECT-CT، الذي يتميز بدقة عالية وسرعة استثنائية في التصوير النووي التشخيصي.