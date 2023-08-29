"جمار للعلاقات العامة" تعلن تعيين طارق لاشين وترقية راكان العويس

أعلنت شركة جمار للعلاقات العامة والاتصالات تعيين طارق لاشين مديراً أول لخدمة العملاء وذلك ابتداء من أغسطس 2023، حيث سيساهم مع فريق عمل جمار في إدارة محفظة عملاء الشركة، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات العملاء.
كما أعلنت الشركة أيضاً ترقية راكان العويس إلى منصب مدير أول للعمليات، لتتوسع مهامه وتشمل إدارة العلاقات الإعلامية، وحسابات العملاء، والتخطيط الاستراتيجي، والمشاركة في تنفيذ حملات وخطط العلاقات العامة.
ويتمتع طارق لاشين بخبرات واسعة في إدارة وتخطيط حملات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وشغل منصب رئيس العلاقات العامة في شركة ميماك أوجلفي، حيث أشرف على تطوير وتنفيذ عدة حملات إعلامية، أبرزها حملة العلاقات العامة لإطلاق قناة السويس الجديدة في مصر.
كما أدار العلاقات العامة والاتصالات لعدد من الشركات الرائدة في عدة قطاعات، وقبل انضمامه إلى جمار، عمل لاشين رئيساً للاتصالات في شركة بيجاسوس للتميز التشغيلي حيث أسس قسم الاتصالات لدى الشركة. ولديه أيضًا خبرة في تنظيم وتطوير المشاريع، ودرس لاشين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على بكالوريوس الصحافة مع شهادة تخصص فرعي في الاقتصاد.
من جهته يحمل راكان العويس بكالوريوس علاقات العامة وإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود، ويمتلك خبرات تمتد لأكثر من 9 سنوات، حيث بدأ مسيرته العملية وهو لايزال طالباً، فبدأ بمجال البيع بالتجزئة عام 2013 مع شركة الشائع، مروراً بالعديد من المناصب في مختلف الشركات والمؤسسات، حتى تخرجه من كلية الإعلام والاتصال، لينضم بعدها إلى شركة "جمار".
كما عمل العويس مسؤولاً عن العلاقات العامة في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، وهو حاصل على العديد من الدورات التدريبية في إدارة الحملات الإعلامية وتطوير الاستراتيجيات وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن جمّار هي الشريك السعودي لشبكة PROI العالمية، وتقدم خدماتها لنخبة واسعة من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص عبر توفير اتصالات الشركات والعلاقات العامة وإنشاء المحتوى واستراتيجيات وحلول التواصل الإعلامي. ومن خلال معرفتها وفهمها العميق للسياق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، نجحت جمّار في توسيع محفظتها عبر العديد من القطاعات، مثل التمويل والعقارات والطيران والتعليم والإعلام والطاقة والاستدامة والتجارة الإلكترونية والترفيه والبيئة والذكاء الاصطناعي.