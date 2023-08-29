"جمار للعلاقات العامة" تعلن تعيين طارق لاشين وترقية راكان العويس

من جهته يحمل راكان العويس بكالوريوس علاقات العامة وإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود، ويمتلك خبرات تمتد لأكثر من 9 سنوات، حيث بدأ مسيرته العملية وهو لايزال طالباً، فبدأ بمجال البيع بالتجزئة عام 2013 مع شركة الشائع، مروراً بالعديد من المناصب في مختلف الشركات والمؤسسات، حتى تخرجه من كلية الإعلام والاتصال، لينضم بعدها إلى شركة "جمار".