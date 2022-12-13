"إغاثي الملك" يواصل خدماته.. مخيم طبي بالمكلا وحقائب مدرسية للاجئين السوريين في لبنان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المخيم الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب بهيئة مستشفى ابن سيناء المركزي التعليمي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، الذي يقام خلال الفترة من 11 حتى 17 من ديسمبر 2022م.
وقدّم الفريق الطبي منذ بدء الحملة 19 استشارة طبية بعيادة جراحة المخ والأعصاب، وأجرى 7 عمليات جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.
وتأتي هذه الحملة في إطار الدعم السعودي المقدم للمرضى من ذوي الدخل المحدود في اليمن لإجراء العمليات الجراحية المتخصصة لهم؛ بهدف تخفيف معاناتهم.
وفي اليمن أيضًا وزّع المركز أمس 122 طنًا و301 كيلوجرام من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 6.858 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
في سياق متصل دشن المركز مشروع توزيع حقائب مدرسية في لبنان خلال العام الدراسي 2022م - 2023م يستفيد منها أبناء اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف؛ وذلك بهدف مواصلة تعليم أبناءهم.
ويأتي ذلك في إطار مشروعات المركز الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين والأسر الأكثر احتياجًا في لبنان.