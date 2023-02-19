سنذكر دائماً وقفتكم إلى جانبنا.. سفير تركيا يثمّن جهود المملكة لدعم بلاده في الكارثة

عبّر سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولو صوي؛ عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على الوقفة الأخوية التي شهدها العالم ومساندة الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له تركيا، وتقديم المساعدات المادية والطبية، وتسخير جميع الجهود للوقوف مع إخوانهم في تركيا لتخفيف آثارها.
جاء ذلك خلال زيارة صوي مستشفى صحة الافتراضي ومركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة بالرياض، التي اطلع خلالها على الخدمات الصحية الافتراضية التي بدأ المستشفى تقديمها عن بُعد للعائلات المتضررة في تركيا عبر جسر رقمي صحي يصل بالخدمات الصحية المميزة من خلال أطباء أصحاب تخصّصات دقيقة.
وعبّر السفير التركي عن سعادته بما شاهده من أطباء سعوديين وفرق إنقاذ مرتبطة بهم في الميدان بتركيا، وهم يسعون إلى مساعدة المتضررين وتقديم المساعدات.
وقال: سنذكر دائمًا أن قيادة وشعب المملكة وقفوا إلى جانبنا في تلك الأوقات العصيبة، ونقدّر كثيرًا توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، منذ اليوم الأول للزلزال بتقديم المساعدات العاجلة إلى تركيا.
وأضاف: اضطررنا لمواجهة زلازل عنيفة في مدينة كهرمان مرعش، مشيراً إلى أن عدد ضحايا الزلزال بلغ نحو 36 ألف شخص، والجرحى 108 آلاف جريح.