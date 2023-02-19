سنذكر دائماً وقفتكم إلى جانبنا.. سفير تركيا يثمّن جهود المملكة لدعم بلاده في الكارثة

عبّر سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولو صوي؛ عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على الوقفة الأخوية التي شهدها العالم ومساندة الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له تركيا، وتقديم المساعدات المادية والطبية، وتسخير جميع الجهود للوقوف مع إخوانهم في تركيا لتخفيف آثارها.